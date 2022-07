Belotti ha chiesto una squadra ambiziosa e voleva che fossero fissati degli obiettivi: la società non si è dimostrata all’altezza

Non dovrebbe esserci nemmeno il bisogno di sottolineare cosa voglia davvero dire essere un ingrato né di spiegare perché Belotti non rientri in questa categoria. Non dovrebbe nemmeno sfiorarci un attimo il pensiero che il Gallo possa aver sbagliato nello scegliere di chiudere dopo sette anni il suo matrimonio col Toro. Si possono discutere certe modalità: il mancato saluto dopo l’ultima partita, il lungo silenzio social (ma è forse tanto meglio quel freddo messaggio sul sito ufficiale, dove si sottolinea quanto sia diventato quello che è “col contributo di tutti”, la stessa frase già utilizzata un anno fa con Massimo Bava?). Però la questione resta un’altra. Il club, per nulla previdente, ha lasciato che tutto fosse rimandato all’ultima stagione appellandosi, probabilmente, ad un senso di responsabilità che non può e non deve essere esclusivamente sulle spalle del capitano. Piuttosto doveva essere ed è del Torino la responsabilità di non aver saputo trattenere un calciatore che ha messo a segno 113 gol e che è diventato, per i bambini ma certamente anche per i tifosi più navigati, un simbolo al quale aggrapparsi. Obiettivi e ambizioni: Belotti ha scelto di inseguirli altrove non prima di aver sottolineato quanto per lui fosse importante che la società sposasse la sua stessa linea. Una richiesta da vero capitano, volere che la propria squadra potesse smettere di lottare per non retrocedere, una richiesta respinta ancora una volta, a giudicare dalla decisione presa, dal mercato e da quello che vediamo ormai da 17 anni.