Cori, applausi: lo stadio intero ha scelto di stare dalla parte di Belotti. Non firma, forse non rinnoverà mai: ma i tifosi stanno comunque col Gallo

Prima volta in campo, in casa, con il pubblico sugli spalti. Non ha stupito l’accoglienza che i tifosi del Grande Torino hanno tributato a Belotti: del resto il Gallo si era guadagnato l’attenzione della gente granata anche seduto in tribuna, nelle precedenti settimane. Non c’è stata una sola partita, dall’apertura degli stadi, in cui per l’attaccante non ci siano stati cori e applausi. E nulla ha scalfito questo sentimento, nemmeno le ultime uscite del presidente Cairo, quelle in cui il patron granata ha ribadito il timore che il Gallo non firmi il rinnovo di contratto. L’eventualità che il capitano si ritrovi a fine stagione ad andare via a parametro zero non scuote la tifoseria: o, meglio, non sembra al momento essere venuta meno la stima nei confronti del numero nove o l’affetto per uno dei pochi giocatori in rosa in grado di scaldare il cuore dei tifosi. Tifosi che si sono schierati, a modo loro, con il Gallo Belotti. Al momento del cambio, quando il giocatore era a bordocampo pronto a rilevare Sanabria, lo speaker ha dato un assist al pubblico e lo stadio non ci ha pensato due volte ad urlare il nome del suo capitano a gran voce. E ad ogni tocco di palla, ad ogni azione la partecipazione della tifoseria ha sottolineato questa scelta, continuamente. Con i gol si andrà anche oltre.