Dopo settimane di chiacchiere e mezze frasi sul suo conto, Belotti potrà rispondere nella maniera che conosce meglio: sul campo, possibilmente con i gol

55 giorni senza il Gallo. Un’eternità. 55 giorni in cui di Belotti si è parlato non per le prestazioni, non per i gol, ma per un lungo infortunio che strada facendo ha preoccupato non poco Juric e per questioni legate ad un rinnovo che il capitano del Torino quasi certamente non firmerà. Fiumi di parole, interventi del presidente Cairo, frasi sibilline e mezze verità. Da Belotti nulla: ma conosciamo l’attaccante, la sua riservatezza e soprattutto il suo desiderio di far parlare sempre e solo il campo. Per questo l’unica buona notizia di ieri è il suo ritorno sul rettangolo verde. Troppo pochi ancora quei minuti giocati ieri: è stato solo un primo passo verso una normalità alla quale non eravamo più abituati, quella di poter contare sul Gallo e di vedere finalmente gli effetti della trasformazione del Toro di Juric anche sul numero nove.

E finalmente quelle risposte che molti attendono dal capitano arriveranno. Non dalla sua bocca ma al massimo dai suoi piedi: è quello che vuole il Gallo, è quello che l’allenatore gli chiede ed è anche ciò di cui i tifosi hanno bisogno, molti di loro presi dalla smania di schierarsi ad ogni costo dalla parte del club o da quella dell’attaccante, dimenticando che in ogni momento della sua vita granata Belotti ha sempre dimostrato di essere dalla parte giusta. Dalla parte del Toro.