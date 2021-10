Il “caso medici” solleva più di un dubbio: gestione non eccellente da parte del club che non intervenendo ha lasciato diventasse una battaglia personale di Juric

Sono dimissioni che non stupiscono del tutto: l’ultimo sfogo di Juric – ma in tre mesi ce ne sono stati molti altri – ha portato ad un piccolo terremoto nello staff sanitario granata. L’addio di Paolo Minafra non risolve i problemi del Torino. Certo, sottolinea quanto alla fine le parole dell’allenatore contino eccome: ed è Juric che ne esce vincitore, dopo che già sul mercato il doppio intervento a gamba tesa sulla società aveva dato la scossa decisiva. Vince Juric, si diceva, anche se in realtà perdono un po’ tutti. Il Toro, soprattutto, che si ritrova senza il suo responsabile in un momento decisivo, considerato quanto l’infermeria granata pulluli di giocatori in attesa di tornare in campo. Da Belotti (per il quale l’allenatore si è a più riprese lamentato proprio con i medici) a Pjaca e Praet: tre titolari che ad oggi il Torino non ha a disposizione e con i quali si stava lavorando per avere al più presto delle risposte.

Un rapporto mai sbocciato, evidentemente, dato che i primi segnali erano già arrivati in piena preparazione, quando a livello di infortuni già si registravano le prime grane. Però è evidente quanto alla fine il “potere” dell’allenatore abbia reso inevitabili dimissioni che ora aprono un nuovo caso, come se già non ce ne fossero abbastanza. E rendono necessario un intervento immediato da parte della società che sulla questione è rimasta abbastanza neutrale – non si sono registrate prese di posizione per l’una o per l’altra parte in causa – ma che ora non può più rimanere in disparte.