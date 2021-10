Il Responsabile Sanitario del Torino, il dotto Paolo Minafra, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo le due parole di Ivan Juric

Lo sfogo di Ivan Juric contro lo staff medico, dopo la sconfitta nel derby, ha avuto le prime conseguenze: il dottor Paolo Minafra, il Responsabile Sanitario del Torino, ha rassegnato le proprie dimissioni. “Il recupero degli infortunati? Dobbiamo alzare il livello, quello che ho visto non va bene” aveva sbottato l’allenatore croato parlando delle tante assenze con cui aveva dovuto fare i conti. Ma già in precedenza aveva dato segni di insofferenza, basti andare di qualche settimane indietro nel tempo quando, parlando delle condizioni di Armando Izzo, aveva dichiarato: “Non dovete chiedere a me, dovete chiedere al medico. Non riesce a smaltire una botta al polpaccio di due settimane fa”.

Torino, Minafra era arrivato un anno fa con Vagnati

Paolo Minafra era arrivato al Torino nell’agosto del 2020 (dopo l’addio del predecessore, il dottor Rodolfo Tavana) su indicazione di Davide Vagnati: Minafra, era il Responsabile dell’Area Medica della Spal e aveva lavorato proprio al fianco del dt granata. La sua esperienza in granata è durata poco più di un anno.