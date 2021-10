Juric spera di recuperare Zaza durante la pausa delle Nazionali, il tecnico croato non lo ha mai avuto a disposizione

In questa pausa per le Nazionali Juric spera di poter recuperare diversi giocatori che si trovano in infermeria. Soprattutto per quanto riguarda l’attacco, dato che Sanabria ha dovuto fare gli straordinari proprio perché Andrea Belotti, Simone Verdi e Simone Zaza sono finti nella lista degli indisponibili. Il Toro dovrebbe riuscire a recuperare tutti e tre i giocatori per la sfida contro il Napoli capolista. Bisognerà anche vedere come Juric pensa e intende utilizzare Zaza che, per il momento, non ha mai avuto a disposizione. L’attaccante lucano era finito k.o. lo scorso 14 agosto quando durante un allenamento si era scontrato con Kone, rimediando una distorsione al legamento collaterale del ginocchio dalla quale si sperava potesse recuperare in tempi più brevi.

Zaza voglia di rilancio con Juric dopo la scorsa stagione

Appena recuperato dal problema al ginocchio Zaza vorrà sicuramente cercare di convincere Juric a puntare su di lui. Anche perché il numero 11 granata vorrà riscattarsi dopo la scorsa stagione, per la quale il giudizio finale è stato insufficiente, nonostante l’attaccante ex Sassuolo sia riuscito a segnare gol fondamentali per conquistare la salvezza, come le doppiette messe a segno contro Benevento e Sassuolo. Proprio dalle prestazioni rimediate nel finale della scorsa stagione vorrà ripartire Zaza, ma prima c’è da recuperare dall’infortunio. Intanto Juric lo aspetta e spera di vedere finalmente l’infermeria svuotarsi. In particolare la prossima partita sarà molto complicata, contro il Napoli che occupa solitariamente il primo posto in classifica con 21 punti.

Simone Zaza