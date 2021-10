Il Toro e lo Spezia sono le uniche due squadre in Serie A che non hanno ancora avuto nessun rigore a favore

In questo inizio di campionato, nelle prime sette giornate che si sono disputate fino ad oggi, sono stati fischiati diversi rigori ma se si guarda attentamente la classifica delle squadre che hanno avuto più rigori a favore si può notare che sia Toro che lo Spezia per ora non ne hanno ancora avuti. Mentre guida questa particolare classifica il Napoli, che ha ottenuto 4 rigori a favore. Seguono Lazio, Milan e Fiorentina con 3 rigori a favore. Il Napoli, oltre a essere primo in questa classifica, è la capolista nella classifica di Serie A a quota 21 punti. Proprio la squadra partenopea sarà la prossima avversaria del Toro. Dunque la squadra che ha avuto più rigori a favore contro una delle due che ancora non si è vista fischiare un rigore a favore.

Classifica dei rigori fischiati contro

Se invece si guarda la classifica delle squadre che hanno avuto più rigori fischiati contro al primo posto troviamo parimerito Venezia, Atalanta, Genoa, Bologna e Fiorentina. Tutte con 3 rigori fischiati ai loro danni in queste prime sette giornate di campionato. Seguono al secondo posto, con 2 rigori fischiati contro, Spezia, Empoli, Lazio, Cagliari, Torino, Sassuolo e Udinese. Tutte le altre, a parte Napoli, Salernitana e Roma ancora a quota 0, si sono viste fischiare fin qui un rigore contro. Particolarmente per il Toro i due rigori fischiati contro sono stati determinati ai fini del risultato finale.

Torino: i due rigori fischiati contro

I rigori a sfavore del Toro sono arrivati contro la Lazio e il Venezia, con entrambi i falli commessi da Djidji. In entrambe le partite i granata, prima dei rigori, stavano vincendo. Contro i biancocelesti a portare in vantaggio il Toro è stato Pjaca, poi il rigore realizzato dall’ex Immobile nei minuti di recupero ha fissato il risultato finale sull’1-1. Mentre contro il Venezia il Toro stava vincendo grazie a una rete di Brekalo. A rovinare tutto il fallo di Djidji in area di rigore, con l’espulsione del difensore granata. Ancora una volta a punire il Toro un altro ex, ovvero Aramu che porta il Venezia a conquistare 1 punto contro la squadra di Juric.