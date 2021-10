Buongiorno non è riuscito a trovare tanto spazio in questo inizio di campionato: Rodriguez è davanti nelle gerarchie

Alessandro Buongiorno fin qui ha raccolto soltanto due presenze in campionato. La prima nel match contro la Fiorentina, con i viola che hanno battuto i granata 2-1, la seconda nella vittoria casalinga contro la Salernitana dove il numero 99 granata ha giocato per 32’ minuti. Dalla partita contro la squadra guidata da Fabrizio Castori il difensore granata non ha più giocato anche, o meglio soprattutto, per colpa dell’exploit inaspettato di Rodriguez. Il difensore svizzero sta facendo molto bene e di conseguenza Juric fatica a toglierlo dal campo. Buongiorno ha capito che dovrà sgomitare molto in questo campionato, per poter essere scelto dal tecnico croato.

Buongiorno: le partite contro Fiorentina e Salernitana

Nelle due presenze raccolte fin qui da Buongiorno, il difensore classe ‘99 non ha mai sfigurato. Contro la Fiorentina il difensore torinese è entrato al posto di Djidji prima dell’inizio del secondo tempo, dato che il difensore ivoriano con cittadinanza francese si era fatto ammonire. Nel match contro i viola fa a sportellate con Vlahovic, con l’attaccante serbo che fa ammonire anche Buongiorno. Nella sfida contro la Salernitana invece Buongiorno è entrato al 17’ minuto del secondo tempo al posto di Rodriguez e il numero 99 del Toro ha giocato con sicurezza e senza concedere nulla alla Salernitana, in una partita che era già ben avviata e nella quale la squadra campana non è mai riuscita a impensierire la squadra di Juric.

Buongiorno vuole ripetere le prestazioni dello scorsa campionato

Ma, archiviate le prime due presenze in questo campionato, Buongiorno vuole pensare al futuro e vuole ritrovare la grinta e la personalità dimostrate nella scorsa stagione. Infatti, era riuscito a rimediare ottime prestazioni anche contro le big del campionato italiano. Una delle quali proprio contro il Napoli, prossimo avversario dei granata, allo stadio Diego Armando Maradona. In quell’occasione era risultato uno tra i migliori, grazie all’attenzione dimostrata nel ricoprire la sua zona di campo. Buongiorno vuole ripetere prestazioni di quel genere, ma prima dovrà convincere Juric a concedergli più minutaggio.