Magnus Warming era in panchina nel derby ma non ha giocato: zero presenze in gare ufficiali per il danese, sempre più ai margini

Ancora bocciato, almeno per ora. C’era anche Magnus Warming, in panchina, in un derby che Juric ha chiuso senza punte, con Baselli centravanti. Derby dopo il quale l’allenatore ha spiegato che neppure Verdi avrebbe potuto dare il suo contributo per via di un problema muscolare. E Warming? Non essendo mai sceso in campo in gare ufficiali, nemmeno per un minuto, tutti hanno dato per scontato l’impossibilità di vederlo. Infatti non è successo: nemmeno in una situazione di così grande emergenza (certo, contro una squadra di livello) all’attaccante è stata data una chance.

Warming, spazio in amichevole, poi l’oblio

Juric non lo vede e questo è evidente, dopo averlo avuto a disposizione praticamente dall’inizio della preparazione considerato che il danese è arrivato ancora prima della partenza per Santa Cristina, a sorpresa. Un colpo, si dice in questi casi, in prospettiva, uno di quei calciatori sconosciuti in grado di fare la fortuna della propria squadra.

Juric non lo vede

Non è al momento il caso di Warming: provato in ritiro in partitella e poi in amichevole, quando ancora Juric aspettava rinforzi dalla trequarti, sparito pian piano dai radar tanto che delle volte si fa fatica a pensarlo come ad una pedina nello scacchiere dell’allenatore. Vagnato lo ha portato a Torino, Juric non lo vede: il danese è sempre più bocciato.