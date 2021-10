Nell’era Cairo il Torino ha battuto la Juventus soltanto una volta: non è solo sfortuna, non quando capita venti volte in venticinque partite

Perdere venti derby in sedici anni non può essere un caso. Una distrazione nel finale, un episodio che gira contro, il tuo miglior giocatore non a disposizione: può accadere una, due, tre volte, mica venti in venticinque partite. Nelle sfide contro la Juventus dell’era Cairo i granata hanno raccolto appena sette punti, frutto di quattro pareggi e di un’unica vittoria, che resta quella di Ventura nell’aprile del 2016. Sono numeri per i quali è difficile appellarsi soltanto alla sfortuna, agli arbitri, agli episodi: dietro c’è molto altro. Ieri una squadra incerottata – lo era comunque anche la Juve – ha esaurito tutta la sua verve in 45 minuti, senza praticamente mai impensierire il portiere avversario, prima di tirare i remi in barca e chiudere senza punte, nel disperato tentativo di difendere il pareggio: non proprio una mossa da Juric, nonostante le attenuanti del caso, per ultima l’indisponibilità di Verdi che ha tolto al Toro l’unico giocatore offensivo in panchina. In sedici anni abbiamo visto gol subiti al 90′, rigori non fischiati, prestazioni al limite dell’imbarazzante. Molto spesso anche la scelta di risparmiarsi e darla già per persa non ha pagato, come l’incapacità di far comprendere ai calciatori, molti solo transitati per Torino senza mai averlo capito, cosa c’è davvero dietro un derby che oggi è solo vuota retorica. Ma più di tutto quei numeri sono lì a dire che certamente il derby non è una partita come le altre. Non lo è per la Juve: con nessuna squadra i bianconeri hanno raccolto così tanto dal 2006 ad oggi.