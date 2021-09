Nelle ultime due partite la difesa ha commesso due ingenuità costate quattro punti: contro la Juve non sarà concesso

Una lunga serie di beffe all’ultimo minuto e di delusioni cocenti, di sconfitte anche umilianti. Il Torino non vince un derby dall’aprile del 2015, unica volta in cui è accaduto nella presidenza Cairo. Arrivare all’appuntamento di sabato rinfrancati da un inizio di campionato più convincente rispetto agli anni passati non era scontato: ed è il motivo per cui la partita contro la Juve rappresenta più che mai una grandissima occasione. Rinfrancato ma anche incerottato, il Toro di Juric, un allenatore che negli anni la squadra bianconera ha saputo metterla in difficoltà, che l’ha fermata, che l’ha battuta. Certo il croato avrebbe sicuramente preferito giocarsela potendo contare – il discorso è simile per Allegri – se non sulla squadra al completo almeno su un reparto avanzato più ricco di alternative. Così non sarà: Pjaca e Praet sono ai box, il Gallo Belotti è lontano dal recuperare, e di contro c’è un Sanabria costantemente titolare senza alcuna possibilità di poter rifiatare.

Messa già in conto da qualche tempo la necessità di dover rinunciare a giocatori di qualità non era invece sembrata allarmante come nelle ultime due partite la situazione della difesa, reparto che ha regalato quattro punti per due errori assolutamente evitabili. Tutti commessi dallo stesso calciatore, Djidji, che sarà assente contro la Juve per squalifica: non basterà, sarebbe ingeneroso pensarlo, a risolvere i problemi del Toro né a dare una mano a Juric. Al contrario il croato ora ha una missione: curare tutto nei minimi dettagli a partire proprio dalla fase difensiva: inutile dire che certi errori, con una squadra come la Juventus, il Toro rischierebbe di pagarli doppio. E alle beffe se ne aggiungerebbe un’altra, decisamente meno digeribile.