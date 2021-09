Al Grande Torino la Lazio ha avuto bisogno di un episodio per fare un punto: la risposta di Juric al sardismo

Non sarà ancora la squadra migliore possibile, non sarà un gruppo al massimo delle sue potenzialità. Però il Torino di Juric piace, diverte, segna e, quando gli episodi non favoriscono gli avversari, vince anche. Da queste parti fare i tre punti e divertire era diventato un lusso: non per l’incapacità degli allenatori che si sono susseguiti ma più per la necessità delle volte di essere sporchi e cattivi pur di portare a casa un risultato utile alla causa della salvezza. Juric non ha dimenticato da dove la squadra è partita, non manca mai di ricordare i 140 gol subiti in due anni, le salvezze raggiunte all’ultima giornata o quasi. Sarebbe molto pericoloso, il croato lo sa, illudersi di aver messo tutto alle spalle. Quello che il tecnico ha ereditato è sempre lì, qualora qualcuno dovesse illudersi troppo. Però ora non c’è solo l’intenzione di andare oltre ma ci sono anche i mezzi per farlo. Ci sono i calciatori, ma quelli ci sono sempre stati – pur variando delle volte la qualità – ci sono pure le idee. Quelle di Juric stanno funzionando perché la sua idea di calcio non ha trovato a Torino dei grossi ostacoli, pur venendo questi giocatori da esperienze diverse e da modi di intendere il calcio diversi. Come la Lazio del resto, che però non ha ancora ben recepito il modello Sarri: forse i biancocelesti lo abbracceranno fra qualche settimana. Intanto però, al Grande Torino, la lezione l’ha data Juric e il sarrismo non è servito: la Lazio si è salvata solo grazie ad un episodio.