A Reggio Emilia la squadra ha mostrato una qualità superiore alla media delle ultime stagioni: da Juric a Pjaca, questo Toro made in Croazia convince

Con la Salernitana quasi c’era la paura di esaltarsi più del dovuto: troppo deboli i campani, troppo “facile” la vittoria, oltretutto nemmeno frutto di un gioco chissà quanto spumeggiante. A Reggio Emilia la percezione del Torino è stata diversa, tra l’altro contro una squadra di valore superiore. Quasi da non credere, abituati a due anni di sofferenza in cui qualche exploit c’è anche stato ma frutto più della necessità, quasi dell’obbligo, di fare punti. Qui si vede l’idea, il tentativo almeno, di costruire qualcosa e di provare a farlo rendendosi protagonisti. Troppo lungo il campionato per dire che il Torino di oggi ha definitivamente lasciato alle sue spalle il periodo più buio dal ritorno in Serie A, quello che per qualcuno (ricordiamo le parole di Sirigu dopo Lazio-Torino) era frutto di un problema di natura psicologica mentre per altri (Juric) è solo dovuto ad una rosa di non così grande qualità. Quella che ieri si è vista, tutta croata, tra campo e panchina. Brekalo prima e Pjaca dopo sul terreno di gioco, il loro connazionale a dirigere le operazioni e tenere la squadra sempre sulla corda.

Pobega, Praet e gli altri due già citati trequartisti: questo è un gruppo che ha qualità tecniche superiori alla media delle ultime due stagioni e che ha trovato in Juric l’allenatore in grado di fare la differenza e di mettere in condizione i suoi giocatori di farla. Qualcosa di sicuro è cambiato: ora c’è la voglia che arrivi subito la prossima, per sperare di non esserci sbagliati.