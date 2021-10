Ha costretto il Milan a una partita difensiva, ha tenuto più la palla ma ha faticato ad andare al tiro: è un bel Torino ma manca qualcosa

Ancora una volta contro una grande del campionato il Torino è uscito a testa alta dal campo, ancora una volta però è uscito con una sconfitta sul groppone. Come era già successo contro l’Atalanta, la Juventus e il Napoli. I punti lasciati per strada iniziano a essere un po’ troppi, anche se ai giocatori e a Juric si può rimproverare davvero poco: l’impegno non è mancato, anzi, chi ha giocato ha battagliato su ogni pallone, ha corso, ha provato in tutti modi a mettere in difficoltà il Milan e ha perso prendendo gol nell’unica occasione concessa in 94 minuti alla squadra prima in classifica. Non è un caso che il possesso palla abbia premiato il Toro (56% a 44%) e che siano stati portati a termine 382 passaggi: poi però bisogna tenere conto anche della qualità delle giocate e qui arrivano le note dolenti. Nel primo tempo i granata non sono mai riusciti ad avvicinarsi pericolosamente alla porta di Tatarusanu, le cose sono cambiate solo dopo l’ingresso di Praet.

Con questo Torino ci si potrà divertire

Si torna così alle parole che Juric ha pronunciato più volte in queste settimane, quando ha parlato di lacune tecniche della squadra: per quello che si è visto anche a San Siro di maggiore qualità il Torino ne avrebbe bisogno (e di questo bisognerà tenerne conto a gennaio, quando il mercato riaprirà). Va sottolineato però che la Dea bendata non ha certo dato una mano: gli infortuni, praticamente in contemporanea, di giocatori come Pjaca, Praet e anche Mandragora e Ansaldi non sono facili da assorbire e le loro assenze si sono fatte finora sentire. Quello che Praet potrà fare quando avrà i 90 minuti nelle gambe lo possiamo solo immaginare, visto che finora ha potuto giocare solamente qualche spezzone. E un discorso simile lo si può fare anche per Pjaca. Questo Toro merita fiducia, così come la merita Juric: quando avrà recuperato tutti i giocatori da centrocampo in su (e magari quando potrà anche contare su qualche innesto dal mercato di riparazione) l’impressione è che ci si potrà divertire davvero e non ci si dovrà accontentare di belle prestazioni e pochi punti.