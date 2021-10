Una storia granata spesso fatta di attesa, sacrificio e sofferenza: Belotti ha parlato con i gol ed è l’unica cosa che dovrebbe interessarci

Ce li ricordiamo tutti, o quasi, i gol del Gallo. E abbiamo ben impressa la sua storia granata, fatta spesso di sacrifici e di grandi attese. Come le quattordici giornate di campionato trascorse prima che quel 30 novembre del 2015 riuscisse finalmente a sbloccarsi. Allora con il peso addosso di acquisto fino a quel momento più caro dell’era Cairo – sarebbe poi stato superato – adesso con un macigno se possibile ancora più grosso sulle spalle, con la consapevolezza di dover dimostrare di essere ancora il Belotti che conosciamo legittimando anche la scelta di voler rimandare ogni discorso sul suo futuro. Un gol che è una liberazione per l’attaccante e per la squadra. Ci hanno provato tutti ieri sera a farlo segnare, si è messo anche il palo di mezzo in una serata alla quale mancava solo la ciliegina. La rete numero 100 è stata sudata esattamente come la numero uno. Ha rincorso Belotti, pure stavolta. Ha ingoiato l’amaro boccone della panchina, aspettando il suo momento, coccolato dalla gente, cosciente di poter ancora dire la sua in una squadra che è evidentemente trasformata rispetto a pochi mesi fa. Ha rincorso ed è arrivato fino in fondo, ha tagliato il traguardo per l’ennesima volta, pronto a ricominciare a lavorare. Quello che ha sempre fatto finora, mentre fuori si discuteva del suo futuro senza che però il Gallo intervenisse ad alimentare o a spegnere ogni voce, ogni chiacchiera. Ha aspettato il gol prima di affrontare un tema sul quale, è bene dirlo, indirettamente i tifosi si sono già schierati, dimostrando di non volerlo condannare per il mancato rinnovo. Ce ne sarebbero cento di motivi per stare col Gallo: uno per ogni suo gol. Nessuno per serbargli rancore o per contestarlo.