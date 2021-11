Gli è mancato solo il gol: prestazione di sostanza di Belotti che ha risposto sul campo al messaggio del suo allenatore

Voleva un segnale, Juric, dal suo capitano. E non perché (non solo) servisse semplicemente suonare la carica: al croato servono i gol di Belotti, quelli che in una stagione possono spostare gli equilibri. Domenica in conferenza lo aveva pungolato, mandandogli un messaggio ben preciso: “Belotti? Ha solo bisogno di lavorare dopo anni in cui non lavorava bene, deve trovare continuità di allenamenti. Il mio auspicio è che lui pian piano trovi quella condizione: se merita gioca, se non merita non gioca, dobbiamo alzare il livello e lui deve dare un segnale forte. Se si alza il livello suo si alza quello della squadra”. Il segnale è arrivato forte e chiaro: certo non il gol che Belotti ha inseguito per tutta la partita, però contro l’Udinese il Gallo non è solo stato generoso, ma decisivo, pur senza segnare. Lo zampino sul gol di Brekalo, al quale ha servito il pallone dell’1-0, i pericoli nell’area bianconera, gli interventi difensivi.

Era carico il Gallo, nonostante la delusione azzurra e l’ultima partita con i granata, quella a La Spezia, non entusiasmante. Soprattutto era assolutamente a suo agio in un sistema che se l’attaccante fosse sempre al top e continuo non potrebbe che esaltarne le caratteristiche. Talmente dentro i meccanismi che per un attimo ci siamo quasi scordati di Sanabria e del ballottaggio: perché in fondo se Belotti torna Belotti non c’è ballottaggio che tenga.