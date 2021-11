Juric vede personalità anche lontano dal Grande Torino, ma per la quarta volta di fila i granata perdono 1-0 in trasferta

Napoli, Spezia, Milan, Roma. Quattro trasferte, quattro sconfitte, quattro volte per 1-0 e in tutti e quattro i casi non meritando un risultato del genere o, meglio, dimostrando di avere personalità ma non altrettanta capacità di portare a casa punti. La sfortuna c’entra poco quando risultati del genere si ripetono: ed è quello che ad oggi impedisce al Toro di parlare di vero salto di qualità. Restano i (tanti) punti in più rispetto allo scorso anno, quando arrivati a questo punto la situazione era veramente drammatica, così come è evidente una crescita globale: non si può non vedere. Serve però quel passo in più, quello che – come bene aveva già spiegato Juric prima della partita con l’Udinese – porta una squadra a fare punti quando gioca al massimo e a volte a farne anche in quelle giornate in cui non brilla. Non è quest’ultimo il caso del Toro di ieri, perché al cospetto di una Roma in emergenza (ma non si è praticamente visto) la squadra di Juric ha giocato la sua onesta partita, dando pure l’impressione sullo 0-0 di poter finalmente uscire dal confronto con una big con tre punti in tasca. Vorrà dire che sarà un’altra sfida che Juric dovrà raccogliere e magari vincere: quello di far sì che la sua squadra non sia bella solo davanti ai tifosi di casa ma che riesca, al di là dei freddi numeri, ad avere quella stessa faccia anche lontano dal Grande Torino. Così la smetteremo di pensare alle ultime due stagioni perché a quel punto ci sarebbe veramente un abisso.