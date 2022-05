Editoriale / Il Torino ha in casa la Storia: lasciar andare Belotti senza nemmeno provare ad accrescere le ambizioni lascerebbe una macchia indelebile

È già entrato nella Storia, quella con la maiuscola, quando ancora, della storia tra lui e il Torino, manca il capitolo in cui si scioglie l’intreccio e si svelano i misteri. Andrea Belotti si ricorderà di quel giorno ad Empoli, quando è entrato e ha cambiato il verso di una partita che al Toro stava scivolando di mano. Tre gol per vincere, di cui due su rigore, e portare la squadra al decimo posto. Tre gol per arrivare a 100 totali, in Serie A, con la maglia granata addosso. Davanti al Gallo adesso c’è solo Paolino Pulici (a 134). C’è solo, cioè, il miglior attaccante che abbia mai vestito i colori del Toro. Vuol dire che la Storia, Andrea da Calcinate, se l’è conquistata per davvero.

Otto gol e doppia cifra vicina: ma il Toro può fare a meno delle reti del Gallo?

Con quelli del “Castellani”, Belotti ha fatto otto gol in un campionato nel quale è stato ai box per infortunio in sedici partite su trentacinque. Ne ha giocate solo tredici dal primo minuto e, nonostante questo, ora è a meno due dalla doppia cifra, che sarebbe la settima consecutiva (e anche questo è un record di Pulici). La domanda sorge spontanea, a questo punto: ma il Toro è pronto a fare a meno dei suoi gol? Se è vero, come si può sostenere, che un attaccante come Sanabria – sei gol in ventidue partite da titolare quest’anno – può dare tanto, sul piano del gioco, è altrettanto vero che un attaccante come Belotti è capace di cavar fuori gol e punti anche nelle giornate in cui la squadra gira meno fluida. Tanto è vero che, nel deserto degli ultimi due anni, è stato sempre lui, a segnare le reti decisive per agguantare due sofferte salvezze.

Belotti, il rinnovo e il timore che non si faccia abbastanza

Sul contratto però la nebbia è fitta. L’unica cosa è certa: scadrà a giugno e un accordo per rinnovarlo non è nemmeno in bozza. “Sono sette anni che sono qui a Torino: voglio capire tutto, dalle ambizioni agli obiettivi”, diceva il Gallo a marzo, spiegando i motivi che fin qui l’hanno portato a rimandare una decisione. Il 9 si aspetta segnali convincenti da Cairo, non promesse. Juric è un’assicurazione, poiché è un allenatore ambizioso ed è stato in grado di ricostruire fiducia in una squadra sfilacciata. Ma la sola presenza del mister non basta, per dare garanzie a Belotti, che se le aspetta invece dall’apparato dirigenziale.

Il Gallo chiede un passo in più al club, che rischia di non riuscire a compierlo. La vendita di Bremer, i riscatti, l’incertezza sul portiere: sono tutte sfide dalle quali il Toro dovrebbe riuscire a venir fuori rafforzato e non ridimensionato. Sui piani per affrontarle si giocherà anche il futuro di Belotti. Il Toro ha in casa un pezzo di Storia, che va tutelato e salvaguardato. Lasciarlo andare senza nemmeno provarci – e no, non si parla qui di questioni economiche, bensì progettuali – lascerebbe una macchia indelebile.