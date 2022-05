Juric tiene alta l’attenzione: vuole far capire al presidente la necessità di costruire un Toro che smetta di galleggiare verso il basso

Quello di Juric è una sorta di appello o forse più un pensiero ad alta voce. Basta poco per rendere inutile il lavoro di una stagione intera, ma pure per disperdere quel patrimonio di fiducia di una tifoseria che pian piano ha ricominciato ad affacciarsi allo stadio e a camminare a testa alta. E non c’entra niente il Covid, piuttosto è stata importante l’impronta che l’allenatore ha dato alla squadra, senza dimenticare tutte le volte in cui ha tirato per la giacchetta il presidente Cairo: per il mercato e ora pure per le ambizioni. “C’è un grande tifo ma lo stadio è vuoto”, ripeteva un mese fa l’allenatore, travolto pochi giorni fa dall’emozione e dall’abbraccio granata a Superga e nelle ultime partite pure da un Grande Torino finalmente gremito.

Sarà anche un caso ma proprio nella settimana del 4 maggio Juric è tornato a parlare della piazza e delle ambizioni. “Il tifoso del Torino te lo chiede, non puoi galleggiare verso il basso. Decide il presidente se si può fare qualcosa in più per lottare per qualche posto più su”. Un auspicio, una richiesta, un tentativo di tenere alta l’attenzione anche se la piazza granata è purtroppo ben abituata a galleggiare. Può diventare, Juric, una sorta di garante per l’anno che verrà ma più in generale per le stagioni future: “Il pubblico, questa città, chiede di più, un altro anno tra il decimo e il dodicesimo-tredicesimo posto non sarà accettato come lo è stato questo”. Un concetto che potrebbe benissimo essere pronunciato, più o meno con le stesse parole, da qualsiasi tifoso del Toro: prima di Juric, non si era mai sentito un allenatore parlare così. Per una volta, vale la pena ascoltarlo.