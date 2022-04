Editoriale / Il Torino non può permettersi di perdere Praet: crea gioco, sforna assist. E a Juric serve la sua qualità

Ivan Juric ha due anime. C’è quella del professore, occhialetti e polo, scrupoloso e metodico nel preparare le partite uomo su uomo, curando le scalate e le uscite del pallone a seconda dell’avversario. E poi c’è l’anima del metallaro, che si esalta a vedere un’aggressione alta di Gleison Bremer come fosse nel pit a un concerto dei Napalm Death e ha bisogno dell’adrenalina di un pareggio per 4-4 in casa dell’Atalanta, perché divertirsi e far divertire conta, anche se si subisce un po’ più del previsto: vuol dire che stai andando nella direzione giusta. Giocare bene a pallone è poi la via più sicura che l’allenatore conosce per arrivare al risultato, e dunque a una crescita (rieccolo, il professore). Per questo, togliere al Torino di Juric uno come Dennis Praet sarebbe un sacrilegio. Sarebbe un torto al prof e al metallaro, all’Io e all’Es.

Praet, che ritorno a Bergamo!

Il belga è tornato dal primo minuto a Bergamo e ha ricordato i motivi per i quali i tifosi granata ripetono da settimane il mantra: “Certo, se Praet non si fosse infortunato chissà quanti punti in più avrebbe il Toro…”. Assist per Sanabria – gol dello 0-1 -, imbucata geniale per Pobega – rigore procurato -, altro filtrante per Tonny e autogol di Freuler propiziato. Lo zampino di Dennis c’è eccome, nel Toro più prolifico (di gran lunga) degli altri ammirati in trasferta fin qui.

Il futuro è incerto, ma perderlo sarebbe un delitto

15 milioni sono 15 milioni, certo. Tanto, costa il suo riscatto dal Leicester. Il club lavora per tracciare altre strade, come il rinnovo del prestito per un altro anno. Si vedrà. Ma un fatto è certo: un altro con la qualità di Praet, in rosa, attualmente non c’è. Il 22 sa fare tutto bene – conduzione della palla, dribbling, ultimo passaggio -, ma soprattutto è tra i granata quello che più di altri sa quando serve il guizzo individuale e quando occorre il palleggio, l’apertura, l’alleggerimento. Lo si vede fare il regista e poi l’incursore, correndo sempre su quel filo sottile che separa l’organizzazione dall’improvvisazione. In piena sintonia con chi lo guarda dalla panchina.

Se il Torino, la prossima stagione, vuole fare un passo in più, scegliere consapevolmente di privarsi di Praet – già perdendo, probabilmente, sia Bremer che Belotti – sarebbe delittuoso. E la fragilità del ragazzo, forse, è in questo caso un rischio da assumersi, tanto più considerando che in stagione l’infortunio più lungo del belga – che ne ha patito solo un altro, a inizio stagione – è stato traumatico, non muscolare. Juric rifletteva, al Gewiss Stadium: “A inizio stagione siamo partiti con mille handicap. Dovevamo dare solidità e ci siamo riusciti. Ora lavoriamo di più sul gioco, sulla trasmissione della palla”. Lasciarsi scappare Praet, che è stato tra i protagonisti della fase di ricostruzione, sarebbe un peccato proprio perché adesso il Toro può permettersi di non ripartire dalle macerie, ma di gestire l’ampliamento e i miglioramenti di una casa che già c’è.