Cairo punta tutto su Juric, l’allievo di Gasperini: è il più pagato tra gli allenatori che ha avuto e spera possa seguire le orme del tecnico atalantino

Il progetto è impegnativo, per durata e per costo dell’operazione: tre anni, uno stipendio da due milioni netti a stagione più eventuali bonus. A nessun allenatore Urbano Cairo ha mai corrisposto quella cifra, nemmeno a Mazzarri che era arrivato a percepire 1.8 milioni all’anno. Un accordo che innanzitutto deve essere stato dettato dalla necessità di assicurarsi un tecnico come Juric per il quale sarebbero arrivate offerte importanti, perché resta il croato uno dei profili in ascesa del nostro campionato. Non ha vinto trofei e non ha (ancora) chissà che curriculum,, anche se il nono posto del campionato 2019/2020 con una neopromossa come il Verona vale quanto un piazzamento Champions. Però Cairo lo ha voluto fortemente lo stesso, forse perché sotto sotto spera che da allievo di Gasperini possa ricalcarne le orme: e qui ci sarebbe da aprire una grossa parentesi su quanto sia importante l’incidenza di un bravo allenatore su un sistema che però deve permettere di lavorare in un certo modo, come accade all’Atalanta.

Al Gasp Cairo è stato vicino prima dell’arrivo di Mihajlovic, salvo poi fermarsi ad un passo, timoroso che quel tecnico così inviso potesse non essere accettato nel modo giusto. Anni dopo si butta su Juric che non è un novellino, che a piazze calde è abituato – gli anni al Genoa, tra esoneri e richiami, gli avranno di certo lasciato qualcosa – ma che dovrà fare i conti con una speciale come quella granata. Speciale e ferita da due stagioni deludenti, delusa e quasi disillusa. Una scommessa doppia: per Cairo, che si affida totalmente ad un tecnico ambizioso e al quale non piace che non si abbiano obiettivi, e per Juric, che dopo due anni a Verona troverà una tifoseria stufa di farsi andare bene qualunque cosa.