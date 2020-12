Come perdere un derby: a lezione dal Torino - Toro.it

Che giochi bene o giochi male, che subisca torti o no, il risultato non cambia: il Torino con la Juve sa quasi solo perdere

Perde quando passa in vantaggio, perde quando riesce momentaneamente a pareggiarla, perde quando gli avversari sono in stato di grazia. Perde anche quando per una volta un episodio potenzialmente cruciale – il gol annullato a Cuadrado – gira a suo favore. Perde se trova di fronte la peggior Juve mai vista da qualche anno a questa parte, almeno dal ritorno in Serie A del 2012. Gioca contro la Juve e perde, il Torino: tanto che anche il più ottimista, dopo il vantaggio di Nkoulou, pensava che in un modo o nell’altro la squadra bianconera alla fine l’ennesimo scherzo lo avrebbe fatto. Non c’è nell’era Cairo una “big” capace di infliggere un tal numero di sconfitte come la Juve. Non esiste. Ed è il completo rovesciamento del concetto di derby, almeno di come lo si intendeva fino a qualche tempo fa.

Non è più quella partita in cui i valori si annullano, piuttosto una specie di commedia in cui ventidue comparse recitano costantemente lo stesso ruolo. E anche i commenti al film restano sempre gli stessi: si accusa qualche giocatore di aver commesso errori grossolani, si accusa l’allenatore di turno di aver scelto una formazione “sbagliata”, di non aver operato i giusti cambi, di non averla portata in porto, si accusa l’arbitro per un rigore non concesso o generosamente fischiato agli avversari, per un cartellino non sventolato. L’errore è quello di considerarla una partita “speciale”. Lo è stata, non lo è più, gli indiani si sono arresi: ma allora non chiamiamolo derby.