Toro, l'anima granata nel club manca quanto un colpo di mercato - Toro.it

L’assenza di un uomo simbolo continua a pesare: è il punto debole di una società che sembra non riuscire ad imparare dal proprio passato

Nessuno che ci metta la faccia. Dopo un derby perso, dopo l’ennesimo scivolone – in questo caso quello di Segre – dopo una lunga di serie negativa di risultati, quelli che hanno portato il Torino a cambiare tre allenatori in meno di 12 mesi e ad un terzultimo posto in classifica, con appena sei punti in dieci partite. O, meglio: nessuno che possa metterci la faccia. Nessuno che abbia la forza ma soprattutto la statura per poter fare da garante, proteggere il lavoro della squadra e quello dell’allenatore. Non c’è all’interno del Torino una figura che riesca ad intercettare il malumore di una piazza che da mesi manda giù bocconi amari, non c’è un’anima granata in grado di rassicurare e in certi casi anche di interpretare i pensieri della tifoseria. È il punto debole di una società che continua a trincerare squadra e allenatore dietro i cancelli del Filadelfia (ha cominciato ben prima del Covid) e che pensando così di proteggere il gruppo non fa altro che rendere la frattura sempre più insanabile.

Eppure il breve interregno di Moreno Longo e di Antonino Asta avrebbe dovuto insegnare qualcosa a chi invece procede quasi ciecamente nella direzione opposta. Allora, a pochi giorni dalla vergognosa prestazione di Lecce, la sola presenza al Filadelfia di Longo aveva garantito alla squadra quella serenità che fino ad allora era mancata: mille tifosi sugli spalti, nessuna contestazione, a riprova del fatto che un uomo dai forti valori granata come lui potesse essere una vera e propria garanzia. Quella di cui oggi il Torino di Cairo sembra voler fare a meno. Eppure figure come Maldini al Milan, Zanetti all’Inter, Totti alla Roma – lo è stato e potrebbe tornare ad esserlo – sono un valore aggiunto e non un ingombrante monumento capace solo di fare ombra.