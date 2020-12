Presidente, la squadra l'ha delusa: ma le scelte sono sue - Toro.it

Cairo ha deciso di non rivoluzionare la rosa e di mantenere un basso profilo in sede di campagna acquisti. Colpa di Vagnati e Giampaolo? Sono due sue scelte

Ha scelto il nuovo direttore tecnico e poi l’allenatore. Ha scelto di confermare quasi interamente la squadra, ha tenuto gli scontenti, non ha ceduto chi aveva dato dimostrazione di non essere all’altezza. E naturalmente Cairo ha dato il suo assenso anche ad una campagna acquisti che ad oggi non ha fatto la differenza.

Grave errore decidere di affidare ad un nuovo tecnico con idee ben precise la gestione di un gruppo costruito per un altro allenatore e per un altro sistema. Fosse solo un problema tattico, oltretutto: si parla di un gruppo che nell’anno solare ha mostrato di aver esaurito il suo percorso col Toro. Non secondo il presidente, che ha scelto di trattenere Rincon, Meité, Zaza, per fare solo tre nomi, e che non ha risolto le ben più spinose questioni di Sirigu, Izzo, Nkoulou. Il primo convinto a restare, il secondo trattenuto perché le offerte non convincevano, il terzo non messo nelle condizioni di rinnovare e quindi ora nella posizione di poter andare via a parametro zero. Senza contare che giocatori come Edera e Millico sono finiti a fare da spettatori per l’incapacità di trovare entro la scadenza del mercato una sistemazione.

Questa mancata rivoluzione ha ovviamente inciso sulle (non) scelte di mercato. Ed è così che la permanenza di Rincon è diventata motivo per non acquistare l’atteso regista, la presenza di Zaza ha evitato un investimento di peso maggiore rispetto a quello (zero euro) di Bonazzoli. E così via, si potrebbe continuare, ruolo dopo ruolo. In fondo nemmeno il più ottimista avrebbe potuto aspettarsi che Linetty rivoluzionasse il centrocampo, che Gojak e Vojvoda si ambientassero in un batter d’occhio o che Rodriguez e Murru potessero fare la differenza. Ha avuto l’ultima parola il presidente, certamente ascoltando Vagnati e volendo accontentare Giampaolo. Due sue scelte.