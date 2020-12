L’arbitro fa ridere ma a piangere è la classifica del Toro - Toro.it

Direzione pessima di Abisso: i suoi errori, però, non siano un alibi, considerato quanto sia spaventosamente seria la classifica del Torino

Che Abisso abbia, con i suoi errori, penalizzato il Torino è sotto gli occhi di tutti. La seconda ammonizione a Singo, dopo appena un quarto d’ora, il fallo di Mancini (già ammonito) su Belotti, prima del gol del vantaggio giallorosso. Il rigore che lascia qualche dubbio per l’intervento al limite dell’area. Una direzione di gara che ha sconvolto ogni piano di Giampaolo, partito già con una squadra sperimentale e ritrovatosi dopo un quarto d’ora a dover rinunciare a quanto preparato a causa dell’inferiorità numerica. La pessima gestione dell’arbitro non può però far passare in secondo piano la drammatica, sportivamente parlando, situazione del Torino.

Sei punti, otto sconfitte in dodici partite, trenta gol subiti e, dopo questo turno, ultimo posto in classifica in coabitazione col Crotone, squadra costruita per ben altri obiettivi. Questo dovrebbe togliere il sonno, più che l’arbitro. Giusto alzare la voce e farsi sentire, sbagliato tentare in questo modo di nascondere quelli che sono i veri problemi di una squadra che ha vinto una sola partita e che ad oggi sembra condannata. A meno che, anziché perdere tempo a cercare alibi, non si provi davvero a dare una scossa. Non si provi a farla salvare prima che sia troppo tardi.