Rispetto a Crotone, il Torino ha cominciato a ritrovarsi: segnali positivi che fanno bene al gruppo, ma col Sassuolo la vittoria è d’obbligo

Due errori individuali costati la partita. Contro l’Inter il Toro ha messo in mostra quel coraggio che solo una settimana prima era mancato, come certo era mancata anche una condizione fisica condizionata dallo stop per Covid. Nicola ha visto il bicchiere mezzo pieno, ha visto un Torino “ordinato e organizzato”, che ha avuto la consapevolezza della prestazione e che è riuscito ad esprimere quello che a Crotone era mancato. Una convinzione che certo ha avvicinato più a quello che si era visto alla Sardegna Arena rispetto allo Scida, non abbastanza però, per una squadra che nei prossimi due mesi dovrà portare a casa una ventina di punti almeno per restare in Serie A.

I buoni segnali visti dall’allenatore ieri non bastano più: ora servono i punti. Il Toro ha lottato e ha reagito al ko di una settimana fa, è vero, ma a partire dalla sfida contro il Sassuolo sono ora i punti, e non le prestazioni, a dover essere portati a casa. Anche perché di settimana in settimana la lotta salvezza si infiamma sempre più: i granata – pur con due gare ancora da recuperare – hanno il fiato sul collo del Parma, capace di battere una grande, la Roma, non sono ancora riusciti a riprendere il Cagliari, sconfitto sì dalla Juve ma capace di fare sette punti nelle tre precedenti partite. Dall’arrivo di Nicola il Toro ha dimostrato di avere carattere e di essersi compattato, di essere sulla strada giusta per uscire dalla crisi a cui Giampaolo non era riuscito a rimediare. Ha raccolto complimenti: ora deve fare punti.