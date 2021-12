Una squadra che vince e convince nonostante, per sua stessa ammissione, Juric non abbia a disposizione un certo tipo di giocatori richiesti in estate

Chissà cosa sarebbe successo se davvero la dirigenza del Torino, questa estate, avesse dato ascolto a Juric, non tanto acquistando giocatori di chissà che livello – da questo punto di vista l’allenatore granata è stato assai chiaro dopo la vittoria sul Bologna – ma provando a seguire un certo modello virtuoso che ha avuto successo per esempio a Verona sotto la gestione del croato. Chissà se con 2-3 giovani da crescere e forgiare oggi non si parlerebbe di un Toro che gioca bene, che vince, che si lascia alle spalle due campionati orribili e contemporaneamente anche di un Toro capace di prendere calciatori quasi sconosciuti ma dalle qualità indubbie e farli diventare dei potenziali campioni di domani. Senza svenarsi o spendere milioni, come sottolineato dal tecnico. Chissà come sarebbe andata se presidente e direttore tecnico lo avessero accontentato, se avessero seguito fin dal primo giorno le indicazioni di Juric. La vittoria di ieri, una vittoria importante (più di quanto il risultato non dica) ha dato la dimensione di quello che potrebbe essere questo Toro senza cali di concentrazione e con un pizzico di attenzione maggiore. Juric finora ha dimostrato di poter plasmare un gruppo di giocatori che forse non risponde del tutto alle caratteristiche avrebbe voluto trovare in ciascuno dei suoi ragazzi, lo ha fatto intendere chiaramente, ma che si è calato nella parte, provando a mettere in pratica le idee dell’allenatore. Un successo come quello col Bologna non fa che alimentare i rimpianti per quello che il club non ha fatto, guardando anche la classifica: non sono tanti i punti che separano i granata da quella zona immediatamente a ridosso dell’Europa: e viene da chiedersi se si sia persa un’occasione.