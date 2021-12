Perché la Coppa Italia non deve mai essere un obiettivo granata? Turnover ed esperimenti, non è così che si onora la competizione

È l’ultimo trofeo vinto, nel 1993. Altra società, altro Toro, altri giocatori, altri tempi. Forse, sarà. Ma che peccato ritrovarsi quasi sempre allo stesso punto, di anno in anno, qualche volta decisamente più avanti – i quarti di finale, miglior risultato raggiunto nell’era Cairo – altre fuori quasi subito. La domanda sembra quasi retorica: come mai la Coppa Italia non è mai un obiettivo? Perché il Torino puntualmente rinuncia a giocarsela al meglio delle proprie possibilità, ora con un turnover quasi esagerato ora con strani esperimenti – ieri l’ultimo, un mediano al centro della difesa, in una gara secca da dentro o fuori – fallendo quasi sempre la qualificazione quando la competizione entrerebbe nel vivo? Certo anche la Samp non ha schierato esattamente i migliori a disposizione, allora ci sarà dell’altro: semplicemente i blucerchiati ci avranno creduto di più o il Toro non lo avrà fatto abbastanza.

Resta comunque difficile abituarsi, stagione dopo stagione, a partite come quella di Marassi: sfide che andrebbero giocate col coltello fra i denti ma soprattutto con la migliore squadra possibile. Qual è il problema di schierare 11 titolari in una partita che vale una qualificazione ad un ottavo di una competizione? Forse è meno grave perdere un giocatore per infortunio in campionato? In un campionato dove non si dichiarano gli obiettivi per scaramanzia (ma quale scaramanzia poi) e bene che vada si lotta per la parte sinistra della classifica? Tanto vale non partecipare, allora.