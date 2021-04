Il punto lascia l’amaro in bocca, la rimonta non si concretizza: Nicola ha ridato coraggio ad un Toro che ha affrontato il derby con coraggio

Quel fallo su Belotti sul quale l’arbitro (e Var) ha sorvolato è l’unico punto in comune tra il derby di ieri e molti di quelli giocati in tempi recenti. Tutto il resto no. Mai nell’era Cairo un calciatore era riuscito a segnare una doppietta (si deve tornare indietro fino a Marco Ferrante, derby del 2000), mai nei minuti di recupero era stata la Juve a tremare, come nell’occasione della grande parata sulla punizione di Baselli. Mai il Torino aveva inguaiato così la Juventus: sarà anche una magra consolazione, però il punto rimediato ieri al Grande Torino mette nei guai la squadra bianconera, costretta a non sbagliare più per non rischiare la qualificazione alla Champions. Mai, in questi 16 anni fatti di batoste, brutte figure e di pochissime gioie, un allenatore aveva affrontato con un tale coraggio una partita quasi sempre persa ancor prima di essere giocata. Ed è il motivo per cui alla squadra di Nicola questo punto sta stretto, strettissimo.

Tanti i rimpianti: però la prestazione, più del punto, lascia al Toro la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per lottare per la salvezza. Non è scontato dirlo: è diventato più facile pensarlo da un paio di mesi, perché c’è la mano di chi ha ricostruito una mentalità. Che poi è quella che fa la differenza in una stagione e nello specifico in partite come il derby. Il Toro non ha avuto paura, finalmente. La Juve sì. Non è scontato neppure questo.