Solo una multa, niente penalizzazione: la Procura Federale condanna la Lazio con un’ammenda esigue

Almeno adesso lo sappiamo tutti: dribblare le disposizioni in tema Covid si tradurrà al massimo in una multa. Un finale a tarallucci e vino, almeno per la Procura: per non parlare del balletto dei ricorsi. Che sarebbe finita così si era già capito in mattinata, quando si era passati dalla possibile penalizzazione in classifica all’ammenda con inibizione al presidente. La sentenza lampo, arrivata dopo pochissime ore, ha ulteriormente abbassato i termini, riducendo la multa da 200 mila euro a 150 mila e l’inibizione dall’iniziale richiesta di 13 mesi ai 7 poi comminati. La Lazio ne esce così in modo piuttosto pulito: la multa, per un club abituato a spendere ben altre cifre, è una goccia nel mare, mentre l’inibizione inferiore ai 10 mesi consentirà a Lotito di non perdere la propria carica federale. Peggio è andata ai medici della società, Rodia e Pulcini, squalificati per 12 mesi.

Normale che nell’ambiente granata ci sia rabbia per aver perso contro una squadra che in campo ha schierato chi non avrebbe dovuto giocare. E il pensiero logicamente va a quanto accaduto alla Roma pochi mesi prima, al caso Diawara: per un errore nella compilazione della lista da presentare alla Lega la squadra ha perso a tavolino la partita contro il Verona.

Dunque è più grave inserire un calciatore nell’elenco sbagliato?

Sono riflessioni dei club e dei tifosi: la realtà è che questo è un caso che ha creato un grave precedente.