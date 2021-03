Parma, Fiorentina, Spezia, Benevento: chi lotta per non salvarsi ha già pescato qualche jolly, impresa mai riuscita al Torino

Non basta fare il minimo sindacale: la serrata lotta salvezza di questa stagione impone anche al Torino di fare qualcosa in più. Punti con le dirette concorrenti, certo, però anche quelle imprese in grado di sparigliare le carte e di permettere a chi le fa di scalare posizioni. La classifica dice che per salvarti, quest’anno, devi andare oltre i tuoi limiti. Qualcuno lo sa bene: come il Benevento, capace di battere la Juve allo Stadium e di fermarla sul pari all’andata, lo Spezia, che ha invece battuto il Milan e pure il Napoli (caduto anche contro il Genoa), il Parma che ha sconfitto la Roma. Squadre “piccole” e meno blasonate capaci di pescare importanti jolly, cosa che in questa stagione il Toro mai è riuscito a fare.

E se mentre le altre compiono imprese tu non riesci a battere nemmeno chi è alla portata, allora la corsa verso la permanenza in Serie A è destinata a farsi più ardua, a maggior ragione se stavolta la quota salvezza sarà più alta rispetto alle ultime stagioni. Al rientro dopo la sosta al Grande Torino arriva la Juventus. Dal 2012, anno del ritorno in Serie A dei granata, mai una vittoria allo Stadium, una sola invece al vecchio Comunale: forse è giunto il momento.