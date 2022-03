Senza obiettivi, già con la testa in vacanza dalla sfida col Sassuolo, questa squadra si esalta solo con le big: almeno facesse dei punti…

Il campionato del Toro è finito con il Sassuolo, con quel gol del pari neroverde allo scadere dopo una partita dominata in lungo e in largo dai granata. Due mesi fa. Solo che fino ad oggi pur sapendolo non abbiamo voluto crederci. Abbiamo sperato che, pur non avendo chissà quali obiettivi d’alta classifica, questa squadra avrebbe provato ad onorare fino alla fine la stagione. Pensavamo che con Juric fosse tutto diverso, che al limbo l’allenatore croato fosse allergico. E così ecco l’illusione di quei lampi nel derby o della prestazione con l’Inter. Tutto fumo: contro le big le motivazioni per certi giocatori arrivano da sole, al contrario di quelle partite – il Genoa ieri, ma in passato anche il Cagliari, il Venezia, il Bologna- che non hanno dato, lo dicono i risultati, nessuno stimolo. Il problema è che pur essendo più facile mettersi in mostra contro le big da quelle partite il Torino ha raccolto solo le briciole e a fare classifica non sono mai le prestazioni.

Potremmo dire che il Toro di Juric è un Toro di Giampaolo che ce l’ha fatta: allenatore nuovo, mentalità nuova, con la differenza che col croato la dirigenza ha provato quantomeno a non commettere gli stessi errori dell’anno precedente. Archiviamo senza troppi patemi l’ennesima stagione senza obiettivi, quella in cui giocare contro le squadre disperate si trasforma in una trappola (ma non dovrebbero essere gli altri a temerle, certe partite?) e nella quale nemmeno quando l’arbitro favorisce il Toro si riesce a portare a casa qualcosa. Avanti un’altra.