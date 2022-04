Difficile farne a meno, in casa o fuori: i gol del Gallo pesano e Juric ha stimolato l’unico in grado di rispondergli nel modo giusto

La verità è che Ivan Juric è più furbo di quanto non voglia mostrare. Prima di volare a Salerno ha punzecchiato l’unico giocatore della rosa che avrebbe potuto rispondergli sul campo. Lo stesso che, dopo una balorda eliminazione dal Mondiale vissuta oltretutto dalla tribuna, aveva solo voglia di dimostrare prima a se stesso, poi a Juric e infine chissà magari anche al ct e a qualche tifoso che il Gallo esiste eccome. Esiste in casa e pure in trasferta: lo ha dimostrato tornando come se nulla fosse dal secondo e più lungo infortunio stagionale permettendosi di avere un impatto che pochi in questa rosa, in questa annata come nelle altre, hanno mai avuto. Ha fatto i conti con uno stop forzato, poi una volta rientrato arbitri e Var non gli hanno reso la vita facile.

Eppure ha pedalato senza badare nemmeno alle critiche dei suoi stessi tifosi (pochi per fortuna), gli stessi che venerdì hanno pensato che Juric dicesse sul serio. Peccato che ci sia ancora qualcuno che creda che Andrea Belotti sia più un peso che una risorsa. Di sicuro non lo pensa Ivan Juric, che per tutto l’anno ha atteso il rientro dell’unico attaccante che, al di là di battute e frecciatine più o meno studiate, è davvero in grado di fare la differenza, al Grande Torino o fuori. Un gol in casa della Juve, decisivo per l’1-1, uno da tre punti ieri a Salerno. Volendo fare questo simpatico giochino, il Toro in trasferta ha fatto 12 punti, un terzo sono di Belotti, il resto è da dividersi tra Pjaca (Sassuolo), Brekalo (Venezia), Singo e Praet (Sampdoria), mentre a Cagliari hanno fatto tutto i sardi. Il peso è evidente, il resto sono chiacchiere.