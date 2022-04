La palestra con Mazzarri, le prime apparizioni: crescita esponenziale di Bremer, futuro protagonista di un’asta senza esclusione di colpi

A vederlo giganteggiare nei duelli con i più forti attaccanti del campionato italiano, quasi dimentichiamo come è cominciata la storia di Bremer al Torino. Con tante panchine, con tanto lavoro supplementare. Quanta pazienza, sua e di Mazzarri, nell’attenderlo: e quanta pazienza anche dei tifosi, perché era lecito nutrire dubbi sull’acquisto di un giocatore che necessitava di così tanta “formazione”. Quando il brasiliano è arrivato in Italia nemmeno aveva idea di cosa significasse marcare, quasi non sapeva mantenere la giusta posizione in campo: nelle turbolente settimane in cui Nkoulou è finito “sotto accusa” sembrava fosse impossibile poter sostituire l’ex granata. Come avrebbe fatto la difesa ad essere guidata da quel ventenne che nelle prime timide apparizioni era sembrato delle volte quasi impacciato? Un anno di apprendistato, poi pian piano sempre più spazio. Ma quando quel Bremer è diventato questo Bremer? Certamente la stagione in corso è stata per il difensore quella della consacrazione ma la svolta era già cominciata nell’annata poi interrotta dal Covid. Mazzarri, Longo, Giampaolo, Nicola, ora Juric: è stato un crescendo di fiducia.

Che sia Vlahovic o Dzeko, che sia Giroud come ieri sera, poco importa: Bremer è diventato un mangia attaccanti e oltretutto non disdegna i gol, al contrario, è tra i difensori più prolifici in Europa. Standard altissimi, Bremer è capace di far brillare anche i compagni di reparto (tutti, da Djidji a Buongiorno hanno beneficiato delle sue prestazioni). E in vista di un’estate che vedrà giocoforza scatenarsi un’asta per strappare al Toro il suo difensore, chi avrà in mano un piccolo tesoro è certamente il club. Difficile frenare l’ambizione del brasiliano: potrà essere per Cairo l’affare più remunerativo (per un centrale di difesa) della sua gestione.