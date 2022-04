Le spaventa ma non le ammazza, queste big: il Toro si ferma sempre ad un passo e regala punti pure alla Lazio

Ci sono le ammazza-grandi e le spaventa-grandi. Ci sono le squadre capaci di fare qualche scherzetto a Inter, Milan, Juventus, Napoli e quelle che invece vanno vicino al risultato mancando il colpo del ko. Chi in questo non ha rivali è proprio il Toro, capace di spaventarle queste big, senza tuttavia portare a casa il massimo. Eppure ieri sera lo avrebbe meritato la squadra di Juric, tradita dai soliti minuti finali che ormai sono una costante. In un finale di stagione che non può regalare nulla di più di una corsa al decimo posto (e già questo fa sorridere) non sarebbe male almeno godere di qualche successo di peso, di quelli che fanno bene all’autostima, laddove non servono alla classifica. Quelle “imprese” che per esempio Juric con le sue ex squadre ha già firmato. Sfortuna o distrazione, non è questo il punto: è un dettaglio sul quale il Toro dovrà lavorare per colmare una distanza che altrimenti impedirà ai granata di ambire a qualcosa di diverso del limbo in cui si ritrova. Ha fatto meno peggio il Sassuolo, per citare la squadra che il Toro ha davanti, con le piccole? No, però la differenza di punti con i neroverdi (dominati dal Toro senza se e senza ma sia all’andata che al ritorno) la fanno quelle famose vittorie con le big, con la Juve, con l’inter, con il Milan. Ed è solo un esempio. I complimenti li ha raccolti, questa squadra, le critiche anche, i punti molto meno: e se non è solo sfortuna, come ha sottolineato Paro, se c’è dell’altro, allora lo staff risolva il problema o almeno lo metta in cima alla lista in vista della nuova stagione.