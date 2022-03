Grave l’errore commesso dall’arbitro in campo, ancora peggio che il Var non richiami l’attenzione di Guida: serve il pugno duro

Prima che il Var rivoluzionasse le nostre domeniche al massimo ci accontentavamo del moviolone di Biscardi. Certi, però, che qualora la tecnologia fosse sbarcata anche nel mondo del calcio non ci sarebbe stato più nessun dubbio. Nessun errore, nessuna sbavatura. Stop a polemiche arbitrali, discussioni. Non avevamo fatto i conti con l’utilizzo che gli arbitri ne avrebbero fatto: quello di ieri di Guida ha superato anche la fantasia. Non solo il fischietto di Torre Annunziata non ha visto il contatto tra Ranocchia e Belotti ma neppure è stato in grado di sfruttare a suo vantaggio il Var, l’unico strumento in grado di evitargli una figuraccia. E peggio ha fatto Massa, che aiutato dalle immagini – chiare e inequivocabili – non ha richiamato il direttore di gara, rendendo quindi completamente inutile il supporto televisivo. Come mai il Var non è intervenuto? Perché Guida e Massa hanno commesso un errore tanto grave? Ce lo chiediamo noi e dovrebbe chiederselo Rocchi, senza tergiversare. Anche perché quando si è trattato di Marco Serra, l’arbitro che in Spezia-Milan commise un grave errore contro i rossoneri, l’ex fischietto non ci ha pensato due volte, spedendo quel direttore di gara in B. Negli ultimi due mesi Serra non ha mai più arbitrato nella massima serie, eppure lo aveva cominciato a fare, con continuità. Lecito aspettarsi come minimo lo stesso trattamento per Guida e per Massa, arbitri oltretutto d’esperienza, due veterani. O vale solo per chi sbaglia contro le “grandi”?