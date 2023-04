La Curva mostra fiera uno striscione contro Belotti ma in campo intanto la squadra perde di nuovo e scivola all’undicesimo posto: tutto normale?

Allo stadio i fischi e uno striscione di sfottò, manco si trattasse di un qualsiasi giocatore transitato per caso da Torino, in rete eterne discussioni tra chi ha scelto di schierarsi con lui e chi proprio non vuol saperne di perdonarlo. Belotti non ha giocato, non ha parlato, non ha segnato eppure… Eppure è di Belotti che la Curva Maratona si è preoccupata, mentre in campo la squadra subiva un’altra sconfitta, la seconda di fila in casa. Sei gol incassati nelle ultime tre e uno solo realizzato, un’altra posizione persa in classifica e un Toro diretto sempre più verso il limbo, quella zona in cui si vivacchia e si pensa solo a finire in fretta la stagione. Eppure il problema è Belotti e non, al massimo, la ragione per cui ha scelto di andare via: che sarebbe questo vivacchiare, appunto. Ci si distrae con il Gallo per non vedere quello che sta accadendo. Puntuale come ogni stagione ecco che arriva il momento in cui si molla la presa: lontana la zona Europa, lontana quella pericolante, il massimo per evitare problemi. Tanto di obiettivi non ce ne sono e da perdere non c’è nulla. E Belotti, intanto – che ha sbagliato i tempi e i modi, su questo non ci piove – ci riderà su.