La squadra sembra senza motivazioni e in classifica continua a scivolare sempre più giù: più giusto ammettere che sarà così fino alla fine del campionato

Due punti in quattro partite, prestazioni quasi del tutto da dimenticare – fa eccezione la partita in casa del Sassuolo, ma pure lì, solo un pari – e una classifica che di partita in partita peggiora inesorabilmente. Il rischio di quando non si hanno più obiettivi: sta capitando ad aprile solo perché il Mondiale ha allungato la stagione, ma è quello che solitamente al Toro succede tra gennaio e febbraio, se non si deve lottare fino alla fine per non retrocedere. Contestazione, fischi, mugugni. Squadra per lo più già con la testa in vacanza. Però di partite ne mancano ancora 8 e francamente assistere a spettacoli così indecorosi non fa bene ad una piazza che quasi non può prendersi la libertà di fischiare. O, meglio: tra le pieghe delle parole di Juric si può quasi leggere un diverso messaggio: è grave insultare i giocatori perché ad essere insultati dovrebbero essere al massimo dirigenti e staff, oltre allo stesso allenatore. Tradotto: il gruppo ha fatto il massimo, compreso qualche miracolo visti i tre punti in più dello scorso anno, ma a monte qualcosa è stato sbagliato. In mezzo a tutta questa filosofia, però, l’interrogativo resta: davvero dovremo sorbirci il Toro di ieri nelle prossime domeniche?