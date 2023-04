Dopo Cairo, anche Ilic: “Europa? Noi ci crediamo”. Ma per la qualificazione serve un vere miracolo sportivo

Parlare di sogni europei per il Torino alla vigilia della partita contro la Lazio, dopo l’1-1 interno contro la Salernitana, lo scivolamento nella parte destra della classifica e la restituzione dei 15 punti alla Juventus sembrava una follia. E lo sembra tutt’ora, nonostante la vittoria in casa della seconda classifica, di quella Lazio che ha cambiato marcia rispetto alla concorrenti per la corsa alla Champions. Eppure quel termine Europa che, fino poco tempo fa era un tabù, è stato sdoganato proprio nel momento in cui sembra improbabile arrivarci.

Cairo una settimana fa: “Europa? Tutto è possibile”

“Mai dire mai” aveva detto Urbano Cairo una settimana fa, facendo anche un paragone con la stagione 2013/2014. “Ci crediamo” gli fatto eco Ivan Ilic dopo la rete da tre punti alla Lazio. Eppure l’Atalanta, settima in classica, è distante sette punti e ha una partita in meno. Certo potrebbe bastare l’ottavo posto ma servirebbero una serie di combinazioni: Juventus nuovamente penalizzata o esclusa dalla Uefa dalle coppe europea più Inter vincitrice della Coppa Italia. E poi bisognerebbe vincere la corsa all’ottava posizione con il Bologna (che nonostante la sconfitta contro il Verona ha ancora due punti in più), la Fiorentina, il Sassuolo, l’Udinese e anche il Monza.

Eppure, anche se il sogno qualificazione a una coppa europea sembra irraggiungibile, il fatto che all’interno dello spogliatoio se ne parli è certamente positivo: serve a dare un senso al finale di stagione ma anche a lanciare un segnale in vista del prossimo anno su quella che è la volontà della squadra, oltre che dei tifosi. Per trasformare quello che a oggi appare come un sogno irrealizzabile in qualcosa di concreto serve un cammino pressoché perfetto fino al termine della stagione (contro la Lazio è stato fatto il primo passo in questa direzione), per far sì che si realizzi l’anno prossimo serve invece non commettere gli stessi sul mercato, come gli acquisti rimandati a campionato iniziato e lo smantellamento della squadra con i vari giocatori in prestito lasciati partire. “Mai dire mai”, direbbe Cairo.