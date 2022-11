Juric chiede rinforzi e si rammarica per un punto che sa di sconfitta: la società a gennaio può e deve intervenire

Arrabbiato, infastidito, rammaricato, tanto che parlando della partita pareggiata a Roma contro i giallorossi Juric afferma di averla “persa”. In effetti prendere un gol al 94′, non portare a casa tre punti e doversi accontentare di uno soltanto equivale ad una sconfitta, almeno per chi nella testa è un vincente, uno che non si accontenta. Uno come l’allenatore croato: sa bene Juric che aver portato a casa 21 punti in 15 partite, più di un anno fa, equivalga a un mezzo miracolo. Perché è cosciente che la squadra che ha a disposizione ha perso elementi importanti (ieri ha citato Bremer, spesso ha parlato di Pobega senza dimenticare la punta, aggiungiamo noi dopo aver visto Sanabria ieri) ma pure che ha delle potenzialità che con qualche ritocchino potrebbero permettere al Toro di sognare. Il solito discorso dei calciatori mai sostituiti: “Ci manca qualcosa da inizio anno ma devono pensarci altri”, ha sbottato a caldo così Juric riferendosi alla società, ancora fortemente deluso pochi istanti dopo il fischio finale del match. Qualcosa a cui deve pensare la dirigenza, qualcosa che potrebbe dare stimoli nuovi a un allenatore che non si accetta di galleggiare. In fondo potrebbe anche pensare di migliorare semplicemente il decimo posto dell’anno scorso… più facile no? Un appello a Cairo e Vagnati, affinché intervengano sul mercato: non dovrebbe nemmeno esserci sempre il bisogno di farli, questi appelli. Basterebbe guardare la squadra, i risultati e la classifica: e cominciare a ragionare, per una volta, da vincenti.