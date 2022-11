In Primavera come in Prima squadra non si investe sugli italiani e si punta poco sui talenti delle proprie giovanili

Non più tardi di ieri il presidente Urbano Cairo così si esprimeva sul calcio italiano e sulla crisi che questo movimento sta attraversando: “Sarebbe opportuno avere un numero maggiore di italiani nelle nostre squadre, a partire dalle Primavere. Il calcio italiano ha un grande potenziale, dobbiamo sfruttarlo“. Giusto, giustissimo, investire nel vivaio e nella crescita del proprio settore giovanile, forgiare in casa i campioni del domani puntando magari sui calciatori del territorio, peccato che non sia la strada intrapresa dal Toro. Almeno non quella dell’ultimo biennio: né in Primavera né in Prima squadra. Per la prima volta nella storia granata è scesa in campo – era la sfida all’Empoli – un undici completamente straniero: nemmeno un italiano.

Toro tutto straniero con l’Empoli

In estate sono arrivati Bayeye, Ilkhan, Karamoh, Lazaro, Miranchuk, Radonjic, Schuurs e Vlasic andandosi ad aggiungere a una squadra in cui sono rimasti appena quattro calciatori italiani di cui solo due, Buongiorno e il terzo portiere Gemello, provenienti dalle giovanili granata (ci sarebbero pure Edera, ma è fuori dal progetto). Difficile emergere seguendo tappa dopo tappa il percorso dai pulcini alla Primavera anche perché pure per l’Under 19 la scelta è stata soprattutto nell’ultimo biennio quella di puntare su stranieri. Arrivano direttamente in Primavera, giocano una stagione da titolare, poi vanno a perdersi tra prestiti e ritorni “a casa” per via dei mancati riscatti: Akhalaia, Baeten, Zanetti solo per citare tre ragazzi arrivati dodici mesi fa. Titolari in Primavera non sono mai stati una risorsa per la Prima squadra. E pure chi come Garbett è rimasto ha avuto soltanto mezza chance in Coppa Italia.

La strategia del vivaio

Quella di puntare sui calciatori stranieri è una strategia vera e propria, considerato che anche questa estate si è scelto di rinforzare largamente così la Primavera, in certi casi andando a prendere giocatori non più giovanissimi: Jurgens, che arriva dall’Inter, è un 2003, stessa età di Miretti che della Prima squadra della Juve è praticamente un titolare. Stesso discorso di Weidmann, ma lo si potrebbe allargare anche ad altri suoi compagni.

Parole giuste, quelle del presidente: chissà che adesso non seguano i fatti, perché la strada percorsa fino allo scorso 1 settembre è stata esattamente quella opposta.