Ufficiale il prolungamento del contratto col dt, ora per Cairo la partita è quella che si gioca con l’allenatore: va convinto a restare

Nel segno della continuità Urbano Cairo ha scelto di confermare il suo direttore tecnico – in scadenza il prossimo giugno – prolungando il contratto di Vagnati fino al 2025. Un atto di fiducia nei confronti dell’ex Spal, che arrivato in piena pandemia ha superato indenne più di una tempesta, da quella del post Covid con l’addio di Longo all’altra decisamente più impegnativa che ha chiuso la parentesi Giampaolo. Senza dimenticare quella famosa lite di luglio con Juric che ha fatto il giro di web e televisioni non lasciando apparentemente alcuna scoria. Acquisti buoni, altri meno, giocatori di passaggio per una squadra che nell’ultimo anno e mezzo ha saputo uscire dalle sabbie mobili e tirare su finalmente la testa. Evidente, però, quanto l’impronta decisiva sia stata quella dell’allenatore, che in maniera importante ha contribuito alla costruzione della squadra – Vlasic è solo l’ultimo giocatore ad essere convinto proprio dal connazionale ad accettare la causa granata – ma che ad oggi non sembra convinto al cento per cento di continuare il proprio matrimonio col Toro. Col rischio anche di interrompere anzitempo la sua avventura: il contratto scadrà a giugno 2024 ed è chiara la missione che ora ha la dirigenza, quella di convincere Juric a prolungare come già accaduto con Vagnati. Affinché l’allenatore croato possa trovare trovare nuovi stimoli e progettare il futuro, avendone già gettato le basi, affinché possa ritrovare quella voglia e quella determinazione che nei primi mesi di quest’ultima stagione sembrano essere venute meno.