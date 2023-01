I giovani trascinano l’intera squadra: la vincono i calciatori spesso ai margini, quelli che chiamati in causa rispondono presente e sbancano San Siro

La vincono i più giovani e i meno utilizzati. La vincono quelli che definiamo “panchinari”, i non titolari. Quelli che hanno qualcosa da dare, che vogliono dimostrare, che non hanno niente da perdere. Quelli che come Buongiorno hanno la forza di andare ancora su e giù per il campo al 120′, quelli che come Schuurs non ne fanno passare una, quelli che senza timore escono dall’area palla al piede sull’1-0 a pochi secondi dal fischio senza il timore di perderla né la volontà di gettarla via. Quelli come Adopo, Seck, Bayeye. Nella serata in cui alcuni dei titolarissimi steccano (assente o quasi la fantasia e la qualità di Vlasic e Miranchuk) accade che siano i meno attesi ad essere decisivi e pure a trascinare i più navigati compagni, in un finale in cui la porta sembra quasi più larga. Pioli sfodera l’artiglieria pesante e inserisce uno dopo l’altro Leao, Theo, Giroud, Juric per scelta o necessità i “big” deve richiamarli. Chi entra non delude, chi resta in campo non smette di crederci e dopo il vantaggio firmato dalla coppia di 2000 Bayeye-Adopo è come se nessuno volesse rovinare la festa a quei due giovani ad un passo dal diventare gli eroi della serata. Squadra finalmente lucida fino all’ultimo secondo di recupero, e pure questa è una notizia: chissà che non sia merito di quei ragazzi dalla testa sgombra che hanno sbancato San Siro.