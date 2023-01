Il Torino segna poco anche quando crea tantissimo: la priorità del mercato per Juric non prevede l’attaccante, ma una punta sarebbe necessaria

Le statistiche impietose sottolineano come il Toro a Salerno abbia vanificato una mole consistente di occasioni. Occasioni che si sono tradotto in 23 tiri. Gol? Uno, quello di Sanabria, atteso per mesi. Tirare ventitré volte e segnare una volta sola, appellandosi certo anche alla sfiga o alla bravura del portiere avversario, porta a domandarsi innanzitutto quale possa essere la soluzione per il futuro. Al di là della sfida dell’Arechi, parliamo di una squadra che o crea poco e non segna o che crea molto e non segna lo stesso. Insomma, Salernitana o no, pali o no, Ochoa o no, quella di Juric è una squadra che ha un problema col gol: non lo scopriamo di certo oggi. Comprendiamo il punto di vista del croato, che indicando le (sue) priorità del mercato ha parlato del centrocampista e del trequartista, senza soffermarsi più di tanto sull’attaccante. Non perché non gli farebbe comodo ma perché l’espressa volontà dell’allenatore è quella di avere innanzitutto il sostituto di Pobega (con sei mesi di ritardo) oltre ad un ricambio all’altezza di Miranchuk.

Sacrosanto pensare a come far esprimere la sua squadra al massimo potendo contare su certi giocatori, penalizzante però non aggiungere a questa “lista” quella punta che quantomeno gli consentirebbe di avere una soluzione in più e soprattutto di non ritrovarsi ogni domenica a sperimentare qualcosa. Un modo per evitare di caricare tutto il peso su un bomber che bomber non è (Sanabria) e di aspettare Pellegri sapendo quanto finora non abbia avuto continuità.