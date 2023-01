Squadra sconfitta pure dallo Spezia: tanti i problemi da risolvere, inutile preoccuparsi di una tifoseria che nei momenti importanti c’è sempre stata

Sarebbe bastato chiarire l’intenzione di aprire gli allenamenti al pubblico senza tirare in ballo numeri o altre tifoserie. Anche perché, a volerla dire tutta, la questione Fila non ha nulla a che vedere con la classifica degli spettatori del Grande Torino, citata da Juric alla vigilia di Torino-Spezia. Una classifica che vedrebbe i granata ben lontani da numeri da tutto esaurito. E sarebbe strano il contrario, considerato che ovunque, da Bari a Trieste, sono spesso i risultati (e non solo quelli) ad alimentare l‘entusiasmo della piazza. Entusiasmo che riesce difficile immaginare possano avere i tifosi di una squadra che non ha mai dichiarato il suo obiettivo stagionale, che naviga a vista, che sembra accontentarsi di una tranquilla salvezza e che in tre partite contro squadre inferiori – l’allenatore non sarà d’accordo ma è un dato di fatto – ha portato a casa appena due punti. La questione è ben più complessa di come Juric ha tentato di dipingerla: l’impressione è che l’allenatore si sia avventurato in un terreno scivoloso perfino per uno come lui, che dall’inizio è sembrato entrare in sintonia con la tifoseria. Non in questo caso. Difficile non si renda conto dall’Interno di quanto poco sia stato fatto per avvicinare la gente al Toro. Fila chiuso, nessuna iniziativa per avvicinare il pubblico: e ancora si dà la colpa a chi non va allo stadio.