Deve crescere e migliorare, colmare le lacune: lo sta facendo giocando da titolare in una squadra che in porta dovrebbe avere più certezze

Di segnali ne erano già arrivati: a Genova un suo errore aveva permesso alla Sampdoria di segnare prima del ribaltone granata. Poi col Sassuolo, al termine di una gara dominata, la sua incertezza aveva contribuito al gol del pari. E infine ieri: la rete su punizione sulla quale non è incolpevole – e lo ha riconosciuto anche Paro dopo la partita – e poi quel pasticcio in area che ha portato al rigore trasformato nel 2-0. Tre partite di fila, che coincidono con le “prime” tre dal suo ritorno dopo il Covid (e dopo la parentesi Gemello). Leggerezze alle quali in realtà Milinkovic-Savic non è nuovo, altrimenti non si spiegherebbe la diffidenza con cui è stata accolta la decisione, la scorsa estate, di promuoverlo a primo portiere dopo l’addio di Sirigu. Milinkovic è lo stesso che delle volte è risultato decisivo, e questo bisogna dirlo con grande onestà, però è anche quello che se in giornata no è in grado di combinare qualche disastro. Ad aiutarlo, in questa stagione, una difesa che ha concesso pochissimi tiri agli avversari e che in qualche modo lo ha “protetto” e più in generale una squadra capace all’occorrenza di rimediare ai suoi eventuali errori.

Non scopriamo oggi le lacune di Milinkovic-Savic: portiere fisicamente dotato ma che deve ancora migliorare tra i pali o nelle uscite. Più acerbo di molti colleghi ma comunque capace di convincere Juric, uno che non fa sconti a nessuno e che probabilmente rinnoverà la sua fiducia al portiere nonostante gli errori alla Dacia Arena. Avrà davvero del potenziale? Chissà: però che tristezza il fatto che debba essere il Toro a fargli da scuola.