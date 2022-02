C’è un’idea di percorso con Juric: l’allenatore dà indicazioni, la società le recepisce. Acquisti in prospettiva, tra certezze e scommesse

Programmazione è un termine abusato nel calcio: nelle vicende legate al Torino, poi, è stato spesso usato più per criticare che per elogiare. Rispetto a dodici mesi fa, quando la classifica aveva obbligato la società ad agire per rinforzare la squadra nell’immediato (con Sanabria e Mandragora), stavolta i risultati hanno permesso di lavorare in prospettiva. In questa chiave va letto l’acquisto di Samuele Ricci, un classe 2001 che ha già esperienza in Serie A, garanzia in vista delle prossime stagioni. La crescita con l’Empoli, il sigillo di Mancini: è un centrocampista dal valore indiscusso. Una certezza che affianca due scommesse come Pietro Pellegri e Demba Seck: l’ex Genoa e Milan potrà diventare un colpo dovesse tornare il ragazzo prodigio dei tempi del Grifone mentre il secondo è un giocatore tutto da scoprire. Diverso il discorso legato a Fares – ma l’infortunio ha cambiato ogni piano – un esterno che il Toro avrebbe voluto inserire da subito nei meccanismi della squadra. Esattamente come sarebbe accaduto per obiettivi il cui acquisto non si è concretizzato: giocatori come Nandez e Gatti, che avrebbero arricchito la rosa. Tutto è andato secondo una precisa direzione: perché se non si può parlare di programmazione, si può invece parlare di progettualità legata ad una visione, ad un’idea di percorso. Quello che il Toro ha intrapreso con Juric. Giovani da far crescere e una rosa più leggera (anche se non tutti gli esuberi sono stati piazzati, con Izzo e Zaza non si è riusciti): la linea dettata da Juric convince ed è stata sposata in pieno. E se ancora non si può parlare di programmazione, è un inizio che fa ben sperare.