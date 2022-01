Dal Senegal all’esordio in Coppa Italia con la Spal nel 2020: ecco chi è Demba Seck, esterno d’attacco che piace al Torino

Si infiamma il mercato del Torino, a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale. Dopo gli arrivi di Fares e Pellegri, i granata sono infatti pronti a colpire ancora. Uno degli ultimi ad essere finiti nel mirino di Vagnati è Demba Seck, classe 2001 attualmente alla Spal. Torna così di moda il binomio venutosi a creare già in passato tra il ds granata e il suo ex club, che assicurerebbe in questo caso un esterno d’attacco a Ivan Juric. Ala destra naturale, l’esterno presenta una fisicità particolare per quel ruolo. È infatti alto e dotato muscolarmente, caratteristiche che non gli impediscono però di essere agile e veloce. Favorito dalla stazza, ha inoltre uno spiccato senso per i gol aerei e può essere impiegato come punta centrale.

Dalle strade del Senegal all’Under 17 della Spal

Mai per caso nulla accade ed è proprio questo il caso: il giovane di origini senegalesi è infatti cresciuto a pane e pallone. Nato in Senegal il 10 febbraio del 2001, ha infatti preso sin da piccolissimo confidenza con la sfera. Il calcio di strada non è però quello giocato sul rettangolo verde e lo ha potuto tastare con mano. Approdato nel Bel Paese a Massalombarda, per ricongiugnersi con il padre, mostra da subito mostra una propensione particolare per il calcio che non passa inosservata. Attira infatti in fretta su di sè l’attenzione della Spal, club di Ferrara che decide di inserirlo nel proprio settore giovanile a partire dall sezione degli Allievi. Dopo un primo periodo di adattamento, la prima stagione si conclude con quattro gol all’attivo. Da lì, il salto all’Imolese, club con la prima squadra in Serie C, che però non gli concede l’esordio ma solo alcune apparizioni con la Berretti.

Seck, il miglior esordio possibile con la prima squadra estense in Coppa Italia

L’anno successivo cambia nuovamente destinazione. Questa volta è il Sasso Marconi, squadra di Serie D ad accoglierlo e ad assicurargli la tanto attesa continuità. La promozione della Spal in Serie B significa avere il pass per il campionato Primavera, dove il giovane senegalese si distingue in positivo. La scelta di portarlo da fuori quota in Under 19 viene ripagata e riesce in fretta a coronare il sogno di approdare in prima squadra. La sua perseverenza e il suo impegno vengono infatti premiati dal tecnico Pasquale Marino il 28 ottobre 2002, giorno in cui gli estensi affrontano il Crotone al Terzo turno di Coppa Italia. Ad un passo dall’eliminazione, Seck entra e segna il gol del pareggio, assicurando ai suoi un’altra possibilità di passare il turno, sfruttata al meglio ai rigori.