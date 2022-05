Il collegio della Prima civile della Corte d’Appello di Milano si è riservato di decidere sul ricorso “lodo Solferino” contro Blackstone

È stato il rush finale quello andato in scena tra i legali di Rcs e quelli di Blackstone sul lodo arbitrale Solferino. Il collegio della Prima sezione della Corte d’Appello di Milano, presieduto da Carla Romana Ranieri, si è riservato sull’impugnazione promossa da Rcs contro la pronuncia della Camera arbitrale di Milano in favore di Blackstone relativa alla vicenda della vendita dell’immobile di via Solferino, storica sede del quotidiano Corriere della Sera, al fondo Blackstone, avvenuta nel 2013 per circa 120 milioni di euro, per poi riaffittarla proprio a Rcs.