Bremer è pienamente recuperato, il difensore brasiliano è già proiettato al duello che andrà in scena domenica contro Osimhen

L’allenamento al Filadelfia a porte aperte che si è svolto nella mattinata del 4 maggio, una data sempre molto speciale, ha portato a una buona notizia in casa Toro, ovvero il completo recupero di Gleison Bremer, insieme al rientro in gruppo anche di Marko Pjaca. Il numero 3 granata dunque potrà scendere in campo dal primo minuto nella complicata sfida contro il Napoli. Ivan Juric può quindi sorridere per il rientro di Bremer, che è sempre più sulla bocca di tutti per la straordinaria stagione che sta collezionando affermandosi tra i migliori di tutta Europa per numeri e statistiche. Di Bremer ha parlato anche il presidente Urbano Cairo ai margini della cerimonia che si è tenuta al Cimitero Monumentale di Torino in ricordo del Grande Torino. Il patron granata su Bremer ha dichiarato: “La sua è stata un’annata speciale, ha annullato praticamente tutti. Quando arrivò non era il Bremer di oggi, fece un gran lavoro Mazzarri, fu un maestro, ma lui è riuscito a crescere con capacità umane e sportive, non è mai stanco di lavorare per migliorarsi e ha un tempismo assoluto”. Parole al miele per il brasiliano che vuole concludere al meglio la stagione.

Bremer si prepara per il duello con Osimhen

Bremer domenica sarà chiamato a un difficile banco di prova che si chiama Victor Osimhen. Un cliente non proprio facile da affrontare per il numero 3 del Toro che, dopo essere riuscito a fermare attaccanti del calibro di Oliver Giroud, Edin Dzeko e Dusan Vlahovic, ora ci proverà con il nigeriano in forza al Napoli. Inoltre Bremer vorrà assolutamente vendicare la partita d’andata dove proprio una rete di Osimhen, arrivata all’81’ minuto, regalò la vittoria ai partenopei. Infine c’è da segnalare che Bremer, come tutti i suoi compagni, domenica vorrà regalare ai propri tifosi il primo successo stagionale contro una big, dopo esserci andato molto vicino in diverse occasioni.